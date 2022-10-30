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Medya Fatih Altaylı'dan Nevşin Mengü'ye tarihi ayar! Hayat herkese bir şeyler yapabiliyor
Medya

Fatih Altaylı'dan Nevşin Mengü'ye tarihi ayar! Hayat herkese bir şeyler yapabiliyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in TOGG töreninde edilen duaya katılmasını hazmedemeyen Nevşin Mengü'ye, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan tokat gibi bir cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 22:07:00 - 2022-10-30 22:17:59

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında Doğu Perinçek'i hedef alan Nevşin Mengü'yü eleştirdi.

Perinçek, TOGG için düzenlenen törendeki duaya ellerini açarak eşlik etti. Doğu Perinçek'in dua ettiği anlara ait fotoğraf karesini paylaşan Nevşin Mengü, "Perinçek’e bunu eden hayat sana bana ne etmez." dedi.

Altaylı'dan Mengü'ye unutamayacağı TRT cevabı!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Nevşin Mengü'nün TRT Tahran bürosunda çalışıp, başını kapattığı günleri hatırlattı.

Altaylı, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

Aslında hayat Nevşin Mengü'ye de neler etti galiba hatırlayan yok.

Mengü birkaç yıl önce, (evet AK Parti iktidarında) TRT'nin Tahran Bürosu'na atanmıştı.

Tahran'da TRT'yi temsil ediyordu.

Ve Tahran'dan başı örtülü bir şekilde haber geçiyordu.

Hatta o sıralarda "Dışarıda değil ofistesin. Başını kapamak zorunda değilsin" eleştirileri bile yapılmıştı kendisine.

Yani hayat herkese bir şeyler yapabiliyor.

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