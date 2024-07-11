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Sosyal Medya Fatih Altaylı'dan haddini aşan sözler! Gurbetçilere hakaret etti
Sosyal Medya

Fatih Altaylı'dan haddini aşan sözler! Gurbetçilere hakaret etti

Yeniakit Publisher
2024-07-11 23:16:00 - 2024-07-11 23:17:10

Youtube’da kendi kanalında konuşan Fatih Altaylı, gurbetçilerin Türkiye'de oy kullanmalarını yıllık vergi ödemelerine bağlayarak, onların demokratik haklarını küçümsemiş ve hakaret dolu bir üslupla hislerini ifade etti.

Youtube’da kendi kanalında konuşan Fatih Altaylı, gurbetçilerin Türkiye'de oy kullanmalarını yıllık vergi ödemelerine bağlayarak, onların demokratik haklarını küçümsemiş ve hakaret dolu bir üslupla hislerini ifade etti.

Sosyal medya kanalında açıklamalar yapan Fatih Altaylı, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın tepkisini çeken bir açıklamada bulundu.

Gazeteci Fatih Altaylı, “Gurbetçiler Türkiye’de oy kullanmak istiyorsa yıllık vergi vermeli. Vergi vermezsin, çifte vatandaşsın, euro kazanıyorsun, senede 10 gün bir Alman kadar vakit geçiriyorsun sonra gelip Türkiye’nin kaderiyle ilgili karar veriyorsun. Ne haddin var lan senin? diyerek tepki çekti.

Öncelikle, vatandaşlık hakları demokratik bir toplumun temel taşıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her birey, vergi ödeyip ödemediğine bakılmaksızın oy kullanma hakkına sahiptir. Bu hak, herhangi bir ekonomik katkıyla ölçülemez. Yurtdışında yaşayan vatandaşların oy kullanma hakkını sorgulamak, onların Türkiye ile olan bağlarını ve milli kimliklerini hiçe saymaktır.

Altaylı'nın ifadeleri, gurbetçilerin Türkiye'nin kaderine karar verme hakkını sorgularken, onların Türkiye'ye olan ekonomik katkılarını ve sosyal bağlarını da görmezden gelmektedir. Yurtdışında yaşayan birçok Türk vatandaşı, Türkiye'ye döviz getirisi sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmakta, ailelerine destek olmakta ve Türk kültürünü yaşatmaktadır.
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Ayrıca, Altaylı'nın "Ne haddin var lan senin?" şeklindeki kaba üslubu, eleştiri sınırlarını aşarak hakaret boyutuna ulaşmaktadır. Bir gazeteci olarak, eleştirilerini daha yapıcı ve saygılı bir şekilde dile getirmesi beklenir. Hakaret içeren söylemler, toplumda kutuplaşmayı artırır ve sağlıklı bir demokratik tartışma ortamının oluşmasını engeller.

Sonuç olarak, Altaylı'nın açıklamaları, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın demokratik haklarını küçümsemekte ve onları Türkiye'nin kaderine müdahale etmekle suçlamaktadır. Bu tür ifadeler, toplumsal birlik ve beraberliği zedeleyici niteliktedir ve kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her birey, yaşadığı yerden bağımsız olarak, oy kullanma hakkına sahiptir ve bu hak, herhangi bir ekonomik katkı şartına bağlanamaz.

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