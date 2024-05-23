Fatih Altaylı’dan 'eline sağlık' tiviti gelir mi?

Magazin yazarı Onur Akay, arkadaşlarıyla oturduğu sırada saldırıya uğradığını açıkladı. Akay, kendisine yumruk atan kişinin "Kadir Doğulu için, tarikat için" diyerek saldırdığını söyledi.

Akay, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece çok sevdiğim dostlarımla otururken, birden saldırıya uğradım. Gözüme yumruk atan kişi birincisi Kadir Doğulu için dedi vurdu, bu da tarikat için dedi ve yine vurdu."

Kadir Doğulu'dan henüz iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.

Ne olmuştu?

Onur Akay, Söylemezsem Olmaz programında Kadir Doğulu için 'mason', 'İmam nikahlı evli' gibi ifadeler kullanmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kadir Doğulu; Onur Akay'ın özel hayatıyla ilgili asılsız açıklamalarda bulunduğunu, onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini söyleyerek 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Altaylı’dan “eline sağlık” tiviti gelir mi?

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen adama 'Arap sevicisiniz' diyerek yumruk atan şahıs için 'Eline sağlık' mesajı atan Fatih Altaylı'nın bu olayla ilgili de 'Eline sağlık' deyip demeyeceği merak konusu oldu.