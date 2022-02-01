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Gündem Fatih Altaylı'dan Davutoğlu'na ilginç eleştiri! Nasıl toparlayacağını şaşırdı
Gündem

Fatih Altaylı'dan Davutoğlu'na ilginç eleştiri! Nasıl toparlayacağını şaşırdı

Gazeteci Fatih Altaylı, canlı yayında ağırladığı Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na 'Siyasi anlamda egolusunuz' diyerek eleştirdi nasıl toparlayacağını şaşırdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 22:48:00 -

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı ile yayınlanan Teke Tek programının konuğu oldu. Altaylı ve Davutoğlu'nun konuşmasını gerçekleştirdiği dakikalara, Altaylı'nın eleştirisi damga vurdu.

"Siyasi anlamda egolusunuz"

Davutoğlu'nun "Türkiye'nin menfaatleri için gerekirse partimizi ikincil veya üçüncül konumda görürüz" sözlerini sarf ettiği sırada devreye giren Altaylı, "Siyasette sizin gibi egolu biri bunu söylüyorsa" ifadelerini kullandı. Davutoğlu'nun bu sözlere şaşırmasının ardından yeniden söz alan Altaylı, "Siyasi anlamda bahsediyorum" dedi.

"Mütevazı bir kişiliğim olduğunu herkes bilir"

Altaylı'nın ardından bir kez daha söz alan Davutoğlu ise, "Mütevazı bir kişiliğim olduğunu herkes bilir. Kimseye kaba bir söz söylemem. Ama şunu da söyleyeyim, aldığım hiçbir işi düşük profilli şekilde yapmadım. Dış İşleri Bakanı olduysam bunun gerekliliklerini yerine getirdim. Bundan sonra da böyle olacak" diye konuştu.

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