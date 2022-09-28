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Gündem Fatih Altaylı ve Meral Akşener'e kazık mı kazık soru! Kıvırmayın, hadi cevap verin bakalım
Gündem

Fatih Altaylı ve Meral Akşener'e kazık mı kazık soru! Kıvırmayın, hadi cevap verin bakalım

Yazar Vedat Yenerer, Meral Akşener'in "O masa kabul ediyorsa, biz kalkarız, HDP'yi oraya oturtabilirler" şeklindeki tribünlere yönelik açıklaması için "Soru şu olmalıydı: PKK/HDP'nin oturabileceği, desteklendiği ve samimi bulunduğu masada İYİ PARTİ'nin ne işi olabilir? Kıvırmayın... Hadi.. Cevap verin..." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 12:03:00 -
Fatih Altaylı ve Meral Akşener'e kazık mı kazık soru! Kıvırmayın, hadi cevap verin bakalım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'teki Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Altaylı, "Seçimde belli ki PKK-HDP önemli bir dinamik olacak. PKK-HDP ikilisinin Millet İttifakı'na yakın olduğu iddiası bir şey oldu. Bununla nasıl baş edeceksiniz? HDP'siz seçim kazanmak mümkün mü?" diye çanak bir sordu.

Selahattin Demirtaş'la kahvaltıda buluşmayı arzulayan Akşener, HDP tartışmalarıyla ilgili "Bir Kürtün evinde Güneydoğu'da kalmamış, hepsi Türk, HDP'nin o masada olmasını söyleyen bizi terbiye etmek isteyen bir kesim var. İYİ Parti'nin bu sistemin engeli olduğunu düşünüyorlar ise, onu da o masa kabul ediyorsa dolayısıyla biz kalkarız HDP'yi oraya oturabilirler. Biz buna saygı duyarız. Ama biz orada olursak olmayız. HDP de zaten aynı şeyi söylüyor, 'Onlar oradaysa biz olmayız' diyorlar." cevabını vererek, deyim yerindeyse tribünlere oynadı.

Gazeteci yazar Vedat Yenerer ise Twitter hesabından Akşener'in açıklamalarına tepki gösterdi. 

Akşener'e ve Altaylı'ya veryansın eden Yenerer, "Soru şu olmalıydı: PKK/HDP'nin oturabileceği, desteklendiği ve samimi bulunduğu masada İYİ PARTİ'nin ne işi olabilir? Kıvırmayın... Hadi.. Cevap verin..." ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Uğur

Meral Akşener laf dolandırıp soruyu geçiştirmekte Demireli hatırlatıyor. Zaten aslında Demirelciydi. İnternette de baktım, Demirele her sene hayır dua ediyor. Bakalım bu gidişle kalkış günü hâlin Demirelle beraber nice olacak. Allah bizi sizler gibi yapmasın.

Vatandaş

Akşener ne dediğini bilmiyor. Bir chp li oluyor bir mhp li samimi değil yani. İyi parti bu yönetimle meclise dahi giremez.
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