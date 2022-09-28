Fatih Altaylı ve Meral Akşener'e kazık mı kazık soru! Kıvırmayın, hadi cevap verin bakalım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'teki Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Altaylı, "Seçimde belli ki PKK-HDP önemli bir dinamik olacak. PKK-HDP ikilisinin Millet İttifakı'na yakın olduğu iddiası bir şey oldu. Bununla nasıl baş edeceksiniz? HDP'siz seçim kazanmak mümkün mü?" diye çanak bir sordu.

Selahattin Demirtaş'la kahvaltıda buluşmayı arzulayan Akşener, HDP tartışmalarıyla ilgili "Bir Kürtün evinde Güneydoğu'da kalmamış, hepsi Türk, HDP'nin o masada olmasını söyleyen bizi terbiye etmek isteyen bir kesim var. İYİ Parti'nin bu sistemin engeli olduğunu düşünüyorlar ise, onu da o masa kabul ediyorsa dolayısıyla biz kalkarız HDP'yi oraya oturabilirler. Biz buna saygı duyarız. Ama biz orada olursak olmayız. HDP de zaten aynı şeyi söylüyor, 'Onlar oradaysa biz olmayız' diyorlar." cevabını vererek, deyim yerindeyse tribünlere oynadı.

Gazeteci yazar Vedat Yenerer ise Twitter hesabından Akşener'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Akşener'e ve Altaylı'ya veryansın eden Yenerer, "Soru şu olmalıydı: PKK/HDP'nin oturabileceği, desteklendiği ve samimi bulunduğu masada İYİ PARTİ'nin ne işi olabilir? Kıvırmayın... Hadi.. Cevap verin..." ifadelerini kullandı.