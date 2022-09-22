Fatih Altaylı gazeteci değil ki kartı olsun!

Ortaokul çocuğu Google’a “Tuğrul Eryılmaz” ve “Ceza” yazar da, bu adamın PKK propagandası yaptığı için ceza aldığını öğrenir... Buna rağmen Fatih Altaylı, bu adamın basın kartının iptal edilmesine laf ediyor, “Suç işler, anlarım” diyor... Yok, Altaylı’da ortaokul çocuğu kadar zeka vardır da, sorun kaleminin namusunda... Bir de utanmadan “Ben bu yüzden hiç basın kartı almak için başvurmadım” diyor... Gazeteci misin ki başvurasın! Neyse, yarın yine Müslüman mültecilere karşı yürüttüğü ırkçı kampanyayı “Ben vatanseverim” ayaklarıyla masumlaştırmaya kalkarsa, bu PKK yandaşına yandaşlığını vururuz yüzüne...

İşte Altaylı’nın söz konusu yazısından bir bölüm:

Türkiye’de basın kartlarının verilmesinden sorumlu kurum, yılların gazetecisi Tuğrul Eryılmaz’ın basın kartını iptal etmiş.

Seversiniz, sevmezsiniz, Tuğrul Eryılmaz’ın gazeteciliği, basın kartını iptal edenlerin yaşından eskiye dayanır muhtemelen.

Üstelik Eryılmaz’ın basın kartı eskiden “basın şeref kartı” denilen, sonrasında “süresiz basın kartı”na çevrilen türden.

Bir gazetede çalışsa da, çalışmasa da hayatının sonuna kadar taşımaya hak kazandığı türden basın kartı.

Zart diye iptal edilmiş.

Niye belli değil.

Hani yüz kızartıcı denilen türden bir suç falan işler de anlarım.

Böyle bir şey de yok. (...)