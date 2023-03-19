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Medya Fatih Altaylı, "Erdoğan'a hiç bu kadar hak verdiğim olmamıştı" deyip duyurdu! İlginç olaya o da dahil oldu
Medya

Fatih Altaylı, "Erdoğan'a hiç bu kadar hak verdiğim olmamıştı" deyip duyurdu! İlginç olaya o da dahil oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını eleştirmiş ve "Ne biçim imza o ya! İmzayı değiştir" demişti. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hak verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 16:30:00 -
Fatih Altaylı, "Erdoğan'a hiç bu kadar hak verdiğim olmamıştı" deyip duyurdu! İlginç olaya o da dahil oldu

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını beğenmeyerek, "O ne biçim imza ya. İmzayı değiştir." tepkisi göstermesine ilişkin olarak, "Bu imza her türlü fırçayı hak ediyor, Bakan Muş şimdi muhtemelen oturmuş imza çalışıyor" yorumunu yaptı. İşte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü:

Bu imza her türlü fırçayı hak ediyor

"- Devletin Bakanı, imzası yüzünden herkesin ve kameraların önünde "haşlanınca" ne yalan söyleyeyim garipsedim. Sonra imzayı gördüm. Başladım gülmeye. Bakan'ın amiri ne dese haklı.

- Gerçekten böyle bir imza olmaz. İlkokul 1. sınıf öğrencisine "İmza at bakalım" desen yemin ederim daha iyi, daha kimlikli, daha kişilikli bir imza atar. Bu imza her türlü fırçayı hak ediyor.


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Erdoğan'a hiç bu kadar hak vermemiştim

- Bakan Muş şimdi muhtemelen oturmuş imza çalışıyor, hattatlara buldurduğu bir imzayı taklit edip kendi imzası haline getirmeye uğraşıyordur.

- Keşke birisi kendisine daha önce "Bu nasıl imza" dese imiş. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hiç bu kadar hak verdiğim olmamıştı."

 

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Yorumlar

sorunmu oldu

Fatih senin atanda imza atamıyormuş sonra bir Ermeni ona imza atmayı öğretmiş çok sorunmu sandın bunu

fatih altaylı Akşener ile kafa bulsun

Fatih altaylı kafa bulacak ise, Meral Akşener karşısında kendisinin dut yemiş bülbül misali hali ile kafa bulsun.. mehmet Muş, dirayetli bir bakandır.
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