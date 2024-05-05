Fatih Altaylı Celal Şengör’e ne demek istedi?
Bilim adı altında kendi dışkısını yemesiyle meşhur Celal Şengör’e yamağı Fatih Altaylı’nın söylediği söz sosyal medyada gündem oldu.
Alanı olan jeoloji dışında her konuda fikri olan ve bilim yaptığını ileri sürüp kendi dışkısını yemek dışında hiçbir “icraat” ile gündeme gelemeyen Celel Şengör, bu kez fazla kilolarından dert yandı.
Şengör, “Bu haksızlık. İncecik insanlar görüyorum, at gibi yiyorlar. Biz su içiyoruz, şişmanlıyoruz.” dedi.
Fatih Altaylı ise Şengör’e cevap olarak, “Seninki suyla ilgili değil, ben biliyorum senin ne yiyip içtiğini.” ifadesini kullandı.
Altaylı’nın Şengör’e cevabı sosyal medyada, yakın dostunun dışkı yemesine gönderme olarak yorumlandı.
Alay konusu olan muhabbete bir çok vatandaş esprili cevaplar verdi. Özellikle bir kullanıcının, “Ne kadar değil ne yediğiniz önemli” mesajı ayrıca dikkat çekti.
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