Fatih Altaylı, "Biliyorum" dediği sûrenin adını yanlış yazdı

Sezen Aksu'nun, bir şarkısında Hazreti Adem ve Havva’ya hakaret etmesine tepki gösteren insanlara dünkü yazısında küfür eden Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugün ise müfessirliğe soyundu. "Sezen Aksu, Adem ve Havva’ya cahil dedi diye bir bardak suda fırtına koparanlar asıl cahil olan" ifadelerini kullanan Altaylı, Aksu'nun niçin haklı olduğuna delil olarak Ahzâb Sûresi'nin 72. âyetini gösterdi. Söz konusu âyeti ilahiyatta tefsir dersinden kaytardığı için yanlış yorumlayan Altaylı, bu hatalı yorumla yetinmeyip bir de sûrenin adını yanlış yazdı. İşte Altaylı'nın "Cahil kim" başlığını atıp, aslında en büyük cahilin kendisi olduğunu bizzat kendi cümleleriyle kanıtladığı o ibretlik yazısı:

“Annem aradı dün.

Hayli üzülmüş.

Sezen Aksu ile ilgili yazdıklarıma yönelik sağda solda okuduğu tepkilere üzülmüş.

(...) “Üzülme anne, boş ver o sosyal medya maymunlarını ve müptezellerini. Beni de höt zötle yola getirecekleri çoluk çocukla karıştırıyorlar” dedim.

“Aman evladım dikkatli ol” dedi kapattık.

Dikkat dikkat de nereye kadar dikkat.

Sürekli bir cambaza bak oyunu içinde dikkatli olmak hep makul olana mı düşecek.

Kazanan sürekli cehalet mi olacak!

Sezen Aksu, Adem ve Havva’ya cahil dedi diye bir bardak suda fırtına koparanlar asıl cahil olan.

İnsanoğlu’na ya da Ademoğlu’na “Cahil” sıfatını layık gördüğü iddiası ile Sezen Aksu’ya saldıranlar, acaba koruduklarına inandıkları dinin, ya da o dinin kutsal Kitabının Sezen Aksu ile aynı fikirde olduğunu bilseler ne yaparlardı.

Ya Sezen Aksu o kitabı onlardan daha iyi okuyup, yorumladı ise.

Ya Sezen Aksu Kuran’ı bu cüheladan daha iyi okudu ise.

Niye mi söylüyorum bunu.

Çünkü Kuran-ı Kerim’in Azhab Suresi’nin 72. Ayetini biliyorum.

Azhab’ın 72. ayetinde insan, yüklendiği yükün ağırlığını bilmeyen ve bunu bilmediği için taşımakta dağların bile zorlanacağı bir yükün altına girmeyi kabul eden olarak gösteriliyor.

“Cehaletle” suçlanıyor.

Bu ayeti bilmeden Sezen Aksu’ya saldırmak sadece ve sadece cehaletin göstergesidir."