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Gündem Fatih Altaylı Bakan Koca'ya verdiği cevapla kahkaha attırdı: En ciddi gazeteciliği ben yaptım
Gündem

Fatih Altaylı Bakan Koca'ya verdiği cevapla kahkaha attırdı: En ciddi gazeteciliği ben yaptım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın adeta gazetecilik dersi verdiği Habertürk Yazarı Fatih Altaylı'dan cevap geldi. Altaylı, "Sevgili Bakanımız bilsin ki, salgın sürecinin başından beri en ciddi gazeteciliği ben yaptım." diyerek okuyanlara kahkaha attırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 22:30:00 -
Fatih Altaylı Bakan Koca'ya verdiği cevapla kahkaha attırdı: En ciddi gazeteciliği ben yaptım

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, Prof. Dr. Bingür Sönmez'den gelen bir mektubu paylaşarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı 'koronavirüse bağlı ölüm sayılarını saklamakla' itham etti. Bakan Koca ise daha önce defalarca yapmasına rağmen anlayamayan Fatih Altaylı için de ölüm belgesinin nasıl hazırlandığını yeniden anlattı.

En ciddi gazeteci Altaylı, aynı gün yine belgesiz iftira attı

Fatih Altaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ders niteliğindeki açıklamasından sonra kendisini, "Sevgili Bakanımız bilsin ki, salgın sürecinin başından beri en ciddi gazeteciliği ben yaptım." diyerek savundu. Altaylı en ciddi gazeteciliği kendisinin yaptığını açıkladığı gün, 'Bakan’ın 11’inde gelecek dediği aşılar muhtemelen geldi ama bizim aldığımız aşının 3. Faz çalışmaları henüz açıklanmadığı için aşı 'resmen' kimseye yapılmıyor. Fakat pek çok kişiye 'el altından' aşı yapıldığını biliyor, duyuyoruz." ifadeleri ile yine belge ya da kaynak göstermeden iftira attı.

Fatih Altaylı pandemi sürecinin en başından beri 'en ciddi gazeteciliği' yaptığını iddia etse de bundan önceki birçok yazısında da bilgi ve kaynak göstermeden süreci sabote edecek yazılar yazmıştı. İşte onlardan sadece birkaçı:

 

 

 

 

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