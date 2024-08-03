Fatih Altaylı ayarı alınca çıldırıp kadına hakaret etti!
5816 sayılı Atatürk'ü Koruma Kanunu'nun azılı bir savunucusu olup "Kemalist" takılan, kendi gibi düşünmeyenleri "kula kul olmak"la itham eden ve 28 Şubat sürecinde Müslüman kadınlara ‘Fa.işe’ diyen sözde gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda doğalgaz fiyatlarına yapılan yüzde 38'lik zammı eleştirirken, takipçilerinden gelen bir yoruma sert bir yanıt vererek tepkilere neden oldu. Hülya adlı bir kullanıcı, Altaylı'ya doğalgaz zammını sorgularken İstanbul'da su fiyatlarının doğalgazdan pahalı olmasını neden sorgulamadığını sordu. Ayrıca, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar doğalgaza herhangi bir zam yapılmadığını ve hükümetin bu konuda sübvansiyon uyguladığını belirtince Altaylı çıldırdı ve kadına hakaret etti.
Sözde gazeteci Fatih Altaylı'nın sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, doğalgaz zammına dair sorgulamaları dikkat çekti. Altaylı, "İran, İsrail, Instagram derken doğalgaza yapılan yüzde 38’lik zam kaynadı gitti. Dolar artmadı, tüm dünyada doğalgaz fiyatları yarı yarıya düştü, peki bizde doğalgaz fiyatı niye arttı! Bilen var mı?" ifadelerini kullandı.
Bu paylaşımın ardından bir kadın kullanıcı, İstanbul'daki su fiyatlarının doğalgazdan pahalı olmasını sorgulayıp sorgulamadığını ve hükümetin doğalgaz zamlarını sübvanse ettiğini neden açıklamadığını sordu.
Kullanıcının bu eleştirisine karşılık Altaylı, sert bir dille cevap vererek, "Sorguladım anam. Sorguladım. Hem de defalarca. Çünkü biz sizler gibi kula kul değiliz. Herkesi ve her şeyi sorgularız. İlahlaştırdığınız kulların yaptıklarını sorgulamak size mahsus. Bize değil. Hadi şimdi defol başımdan. Zavallı" diyerek hakaret etti.
Altaylı'nın bu cevabı, geçmişte 28 Şubat döneminde kadınlara yönelik hakaret içerikli söylemlerini hatırlattı. Özellikle 28 Şubat sürecinde kadınlara "fahişe" demesiyle bilinen sözde Kemalist Altaylı, bu kez sosyal medya üzerinden kendisine yanıt veren bir kadına hakaret edince tepki çekti.