Fatih Altaylı: Acun EXXEN'in ismini arakladı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın, Acun Ilıcalı ile ilgili yazdığı köşe yazısı ikilinin arasında başlayacak kavganın ateşini fitilledi.

Fatih Altaylı, TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı’nın açıkladığı yeni dijital platform “EXXEN”le ilgili köşe yazısında bazı iddialarda bulundu.

Altaylı'nın 'EXXEN' iddiaları

Altaylı yazısında, “Bu arada Acun Ilıcalı’nın kurmakta olduğu platformun adının “EXXEN” olacağını öğrendik. İşte bu olmadı Acun. EXXEN markasının Amerikan petrol şirketi EXXON’dan araklandığı çok belli” ifadelerini kullandı.

Daha önce de EXXEN markası'nın Filli Boya’nın bir ürününde kullanıldığını söyleyen Altaylı, "Filli Boya Exxen olarak. Belli ki, şimdi de Acun’a bu markayı geçirmiş reklamcısı. Filli Boya dava açıp “Bu benim markam” der mi bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Fatih Altaylı’nın yazısı şu şekilde:

“Acun Ilıcalı kardeşimiz, şimdi de bir “Streaming” platformu kuruyormuş.

Netflix gibi, Amazon Prime Video gibi, Puhu gibi, Blutv gibi, daha pek çokları gibi.

İşin arkasındaki isim Acun olunca, iş de TV ile ilgili olunca genel olarak başarılı oluyor.

Bu yüzden de Acun’un bu yeni projesi de başarılı olur diye düşününler çoğunlukta idi.

Sadece bizim Kübra Par “Bu iş olmaz” dedi.

Gerekçesini ise “Bunca dev, milyar dolarlık yatırım yaparken ve gençler meseleye bu kadar evrensel bakarken Türkiye’de üç kuruş sayılabilecek bütçelerle bu işi nasıl yapacaksın” olarak gösterdi.

Par’ın gerekçesi makul.

Ancak Acun da bir tür sihirbaz.

Büyük kanallardan birinde tutturduğu iki program üzerinden kendine orta boy bir medya imparatorluğu inşa edecek ve 4 büyük hatta biri uluslararası 5 kanala kafa tutacak ve yer yer önlerine geçecek kadar konusuna hakim.

Bu arada Acun Ilıcalı’nın kurmakta olduğu platformun adının “EXXEN” olacağını öğrendik.

İşte bu olmadı Acun.

EXXEN markasının Amerikan petrol şirketi EXXON’dan araklandığı çok belli.

Standart Oil of New Jersey antitröst yasaları gereği bölünürken, bu ismi almıştı.

Aslında EXON olacaktı ama Exon soyadlı bir vali olduğu ortaya çıkınca bir X daha eklemişler ve iki X’in yan yana geldiği tek kelime olarak birinin adına toslama ihtimalini ortadan kaldırmışlardı.

EXXEN adı belli ki oradan esinlenme.

Ama Türkiye’de bu EXXON’dan ilk esinlenme değil ne yazık ki!

Aynı EXXEN markası daha önce Fili Boya’nın bir ürününde kullanıldı.

Filli Boya Exxen olarak.

Belli ki, şimdi de Acun’a bu markayı geçirmiş reklamcısı.

Filli Boya dava açıp “Bu benim markam” der mi bilmiyorum.

Ama bildiğim şudur.

Filli Boya’nın reklamlarını yapan “C ve D sosyoekonomik gruplarının” reklamcısı Ali Taran, Acun’un da yakın dostu ve aynı zamanda reklamcısı.”