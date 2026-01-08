  • İSTANBUL
Tarih Fas’ta insanlık tarihini değiştiren keşif: 773 bin yıllık fosiller gün yüzüne çıktı!
Tarih

Fas’ta insanlık tarihini değiştiren keşif: 773 bin yıllık fosiller gün yüzüne çıktı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Fas’ta insanlık tarihini değiştiren keşif: 773 bin yıllık fosiller gün yüzüne çıktı!

Fas'ın Kazablanka kenti yakınlarında yürütülen kazı çalışmalarında, yaklaşık 773 bin yıl öncesine ait insan fosilleri keşfedildi. Fas Kültür Bakanlığı, Thomas 1 taş ocağındaki bir mağarada bulunan bu kalıntıların, modern insanın evrimsel kökenlerine dair ezber bozan veriler sunduğunu duyurdu.

Fas Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kazablanka banliyölerinde yer alan "Grotte à Hominidés" (Hominid Mağarası) adlı bölgede insanlık tarihinin en kritik dönemlerinden birine ışık tutan fosillere ulaşıldı. Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen ve sonuçları prestijli "Nature" dergisinde yayımlanan keşif, insan türünün evrimsel sürecinde "kayıp halka" olarak nitelendirilen bir boşluğu doldurmaya aday görünüyor.

KRİTİK EVRİMSEL DÖNEMİN İZLERİ: YETİŞKİN VE ÇOCUK KALINTILARI

Thomas 1 taş ocağındaki mağarada bulunan kalıntılar arasında iki yetişkin ve bir çocuğa ait çene kemikleri (mandibula), dişler, omurlar ve bir uyluk kemiği parçası yer alıyor. Özellikle 1,5 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğa ait tam çene kemiği, araştırmacılar için büyük önem taşıyor. Yapılan incelemeler, bu fosillerin hem ilkel Homo erectus özelliklerini hem de modern insan ve Neandertallere özgü gelişmiş anatomik yapıları bir arada barındırdığını ortaya koydu.

773 BİN YILLIK HASSAS TARİHLENDİRME

Keşfi benzersiz kılan unsurlardan biri de kullanılan tarihlendirme yöntemi oldu. Fosillerin bulunduğu tortu tabakasının, Dünya'nın manyetik kutuplarının yer değiştirdiği "Matuyama-Brunhes" geçiş dönemine denk geldiği belirlendi. Bu jeolojik veri sayesinde fosillerin yaşı, 773 bin yıl olarak son derece hassas bir şekilde ölçüldü. Bu tarih, modern insan soyunun Neandertal ve Denisova hatlarından ayrılmaya başladığı döneme denk gelmesi açısından devrim niteliğinde kabul ediliyor.

AFRİKA’NIN "İNSANLIĞIN BEŞİĞİ" KONUMU GÜÇLENDİ

Bakanlık, bu bulguların Fas ve Kuzey Afrika’nın insanlık tarihindeki köklü yerini bir kez daha kanıtladığını vurguladı. Daha önce Avrupa'da bulunan Homo antecessor türü nedeniyle evrim merkezinin Avrasya olabileceği tartışılırken, bu keşif modern insanın kökenlerinin Afrika'nın derinliklerinde olduğu teorisini güçlendirdi. Uzmanlar, bu fosillerin modern insanın doğrudan atası olmasa bile, o soyun köklerine en yakın popülasyonu temsil ettiğini belirtiyor.

 

ABD ve İngiltere Rus gemisine el koydu! Rusya - İsrail hattında sıcak saatler
Dünya

ABD ve İngiltere Rus gemisine el koydu! Rusya - İsrail hattında sıcak saatler

Haydut ABD ve sömürgeci İngiltere, Kuzey Atlantik'te Rus tankerine el koyarken ortaya atılan iddia bir anda dikkatleri Rusya - İsrail hattın..
İranlı gazeteci: 'Devlet çözülüyor' mesajını vermek psikolojik savaşın bir parçası! Ortaya atılan iddia
Dünya

İranlı gazeteci: 'Devlet çözülüyor' mesajını vermek psikolojik savaşın bir parçası! Ortaya atılan iddia

İran'da rejim karşıtı protestolar devam ederken, Batı basınında ortaya atılan “Hamaney tahliye ediliyor” iddiaların sahadaki gelişmelerle ör..
Ağzında sigarasıyla çıplak elle domuzu yakalayıp sevmişti! Çılgın Türk dünyanın gündeminde
Gündem

Ağzında sigarasıyla çıplak elle domuzu yakalayıp sevmişti! Çılgın Türk dünyanın gündeminde

Sinop'un karlı doğasında çekilen görüntüler, dakikalar içinde dünyanın sınırlarını dolaştı. Ağzındaki sigarası bile düşmeden vahşi domuzu çı..
