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Spor Faslı eşi vesile oldu, Arsenal'in yıldızı Yakubu oldu!
Spor

Faslı eşi vesile oldu, Arsenal'in yıldızı Yakubu oldu!

Mart ayında Müslümanlığı seçtiğini açıklayan Arsenal'ın Ganalı futbolcusu Thomas Partey, adını Yakubu olarak değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 11:47:00 -
Faslı eşi vesile oldu, Arsenal'in yıldızı Yakubu oldu!

Mart ayında Müslümanlığı seçtiğini açıklayan Arsenal'ın Ganalı futbolcusu Thomas Partey, adını Yakubu olarak değiştirdi.

Gana basınına açıklamada bulunan 28 yaşındaki futbolcu, Müslümanların arasında büyüdüğünü belirterek Faslı kız arkadaşıyla evlendikten sonra Yakubu ismini aldığını duyurdu.

İngiltere basınında yer alan haberlerde ise Ganalı orta saha oyuncusunun, Arsenal'da Thomas yazılı formasını giymeye devam edeceği belirtildi.

Arsenal'ın 2020'de 50 milyon avro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'den transfer ettiği Thomas Partey, geride kalan sezon takımıyla 26 maça çıktı ve 2 gol attı.

 

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