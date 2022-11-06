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Dünya Fas, Ceuta kentine geçmek isteyen 300 düzensiz göçmeni gözaltına aldı
Dünya

Fas, Ceuta kentine geçmek isteyen 300 düzensiz göçmeni gözaltına aldı

Fas'ın, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta (Sebte) kentine geçmeye çalışan 300 düzensiz göçmeni gözaltına aldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 06:58:00 -
Fas, Ceuta kentine geçmek isteyen 300 düzensiz göçmeni gözaltına aldı

Yerel basında yer alan habere göre, güvenlik güçleri, farklı uyruklardan yüzlerce Afrikalı düzensiz göçmenin Ceuta'ya geçme girişimini başarısızlığa uğrattı.

Göçmenlerden 300'ünün gözaltına alındığı kaydedildi.

Güvenlik güçlerinin, göçmenlerin Ceuta'ya ulaşmalarını engellemek için sınıra yakın bölgelerde konuşlandığı ifade edildi.

Haziran ayında da 1500 düzensiz göçmen, İspanya sınırındaki Melilla kentine geçmek için 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükümeti, söz konusu olayda 23 düzensiz göçmenin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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