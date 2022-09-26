Faroe Adaları maçı sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan sert çıkış

Türk futbolunun en ağır hezimetlerinden biri dün gece yaşandı. Türkiye, Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 yenildi. Uluslar B Ligi'ni garantileyen A Milli Takımımız, Lüksemburg beraberliğinden sonra kötü futbolunu Faroe Adaları karşısında da sürdürdü. Milli Takım, FIFA sıralamasında 125. basamakta yer alan Faroe'nin tarihte mağlup ettiği 16. takım oldu.

Milli Takımın dün gece Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 yenilmesi büyük tepki topladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum Twitter'dan şunları yazdı:

“Son iki maçta Milli Takımın oyunu ve aldığı sonuçlar Türkiye’nin futboldaki milli takım kapasitesine ihanettir. Sorumluluk oynayan futbolculara çıkarılamaz. Sorumluluk idari ve teknik yönetimdedir. Milli takım tarihinin en skandal iki maçına sebep olanlar derhal görevi bırakmalı.”