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Spor Falcao, İspanya'da da tıpkı Galatasaray'da yaşadığını yaşıyor!
Spor

Falcao, İspanya'da da tıpkı Galatasaray'da yaşadığını yaşıyor!

Galatasaray'dan sezon başında ayrılarak Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao büyük düşüş yaşıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 12:29:00 -
Falcao, İspanya'da da tıpkı Galatasaray'da yaşadığını yaşıyor!

Galatasaray'dan sezon başında ayrılarak Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao büyük düşüş yaşıyor.

Galatasaray'dan sezon başında ayrılarak Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, İspanyol ekibiyle sezona hızlı bir girişi yapmış ve 9 haftada attığı 5 golle adından söz ettirmişti. Barcelona ve Real Madrid ağlarını da havalandıran futbolcu sert bir düşüş yaşayarak adeta Galatasaray'daki günlerine geri döndü.

GOLLERİ SIRALAMIŞTI

Rayo Vallecano'ya geldikten sonra 9 haftada 8 maçta forma giyen Falcao, 5 gole imza attı. Real Madrid ve Barcelona filelerini de havalandıran futbolcu performansıyla Galatasaraylı taraftarları adeta gittiğine pişman etmişti.

105 GÜNDÜR AĞLARI SARSAMIYOR

Son olarak 6 Kasım 2021'de Real Madrid filelerini havalandıran Kolombiyalı yıldız, büyük bir sessizliğe gömüldü. Yıldız isim 105 gündür gol atamıyor.

 

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