Fakirlik maaşına nasıl başvurulur? | Nakdi yardım nereden ve nasıl alınır

İhtiyaç sahiplerine kaymakamlıklar ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfılar aracılığıyla sosyal yardım ve para yardımı verilmekte. İhtiyaç sahiplerinin geçimini temin etmek için devlet tarafından vatandaşlara karşılıksız verilen yardıma nakdi yardım denir. Nakdi yardım nereden ve nasıl alınır, nakdi yardım kaç ayda bir alınır? Sosyal Yardımlaşma nakdi yardım parası ne kadar? Fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Ayni nakdi yardım sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

Sosyal yardımlaşma para yardımı 2019 yılında vakıf tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilmeye devam etmektedir. Sosyal bir hukuk devleti olan ülkemizde ihtiyaç sahibi ailelere yardım destekleri oldukça fazladır. Başta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı olmak üzere birçok kurum tarafından devlet desteği ile ihtiyaç sahibi aileler yardımlar yapılmaktadır.

Devlet tarafından yapılan yardımlar hangileri?

Şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımları,

Sosyal destek yarımları,

Eğitim yardımları,

Engelli vatandaşlara yapılan ihtiyaç yardımları,

Kira, yakacak, gıda ve giyecek yardımları,

Afet yardımları,

Terörden zarar gören vatandaşlara yapılan yarımlar,

Projelere destek yardımlarıdır.

Devlet yardım parası ne kadar veriyor?

Nakdi yardımlar genel olarak uygun şartları taşıyan ihtiyaç sahibi muhtaç aileler ödenmektedir. Nakdi olarak yapılan yardımlarda sabit bir rakam söz konusu olmamakta ve yapılan yardımlar genellikle 200 TL ile 800 TL arasında değişmektedir.

Doğum yardım parası ödemeleri tüm doğan çocuklar için anneler yapılan yardımlar arasında bulunur. Bu yardımdan istisnasız olarak bütün anneler faydalanırlar. Doğum yardım parası ödemeleri; 1.çocuk için 300 TL, 2.çocuk için 400 TL ve 3. ve sonrası çocuk için 600 TL tutarlarında yapılmaktadır.

Şartlı gebelik başvurusunda bulunan annelere 495 TL para yardımı yapılmaktadır.

65 yaşını doldurmuş olan vatandaşlara 3 ayda bir maaş ödemesi gibi yardım ödemesi yapılmaktadır. Hak sahibi olan yaşlı vatandaşların 3 ayda bir aldıkları sosyal para yardım tutarı 705 TL olmaktadır.

Engelli olan vatandaşlara destek olmak için yapılan para yardımları vatandaşın engel oranına göre değişmektedir. Buna göre; sağlık raporlarında engel durumları %70 oranın altında bulunan vatandaşlar üç ayda bir olmak üzere 1.059 TL, sağlık raporunda engel durumları %70 ve üzerinde bulunan vatandaşlar ise üç ayda bir olmak üzere 1.589 TL tutarında yardım parası almaktadırlar.

Öğrencilere yapılan sosyal para yardımları devlet tarafından en fazla yapılan yardımlar arasında bulunmakta ve öğrencinin yaşı ve okuduğu okula göre 456 TL ile 821 TL arasında değişen oranlarda verilmektedir.

Şartlı eğitim yardımlarında ise kız çocuklarına aylık olarak 40 TL, erkek çocuklarına aylık olarak 35 TL çocuk yardım parası

Yeni doğum yapan annelere bir defaya mahsus olarak emzirme ödeneği yardımı yapılmaktadır. Emzirme ya da süt parası ödeneği tutarı 149 TL olarak verilmektedir.

Fakirlik maaşı olarak verilen yardım tutarı 643 TL olarak ödenektedir.

Nakdi yardım parası nasıl alınır?

Nakdi yardım sorgulama, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı ya da Kaymakamlık nakdi para yardımı alan ihtiyaç sahiplerinin ödemelerinin yatıp yatmadığını kontrol etmesine yardımcı olur. Devlet tarafından yapılan yardımlardan sadece biri olan “nakdi yardım”, yardıma ihtiyacı olan kişilere verilmektedir. İhtiyaç sahiplerinin geçimini kolaylaştırmak amacıyla Devlet tarafından yapılan para yardımı, diğer yardımlar ile karıştırılmamalıdır.