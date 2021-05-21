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Ekonomi Faizsiz fonlar enflasyonun üzerinde getiri sağlıyor
Ekonomi

Faizsiz fonlar enflasyonun üzerinde getiri sağlıyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil olanların kâr edeceklerini vurguladı. Sincek, “2020’de BES’te katılım fonlarının getirisi tüketici fiyatlarını geçerek yüzde 35’e kadar çıktı” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:28:00 -
Faizsiz fonlar enflasyonun üzerinde getiri sağlıyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, faizsiz fonlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sincek’in açıklamalarından öne çıkan bölümler şu şekilde:

Prim yaptı

2020 Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon getirileri bakımından çok iyi bir seneydi. Sektörün ortalama getirisi yüzde 24’e katılım fonlarının getirisi yüzde 35’e vardı.

BES’te fon dağılımı yaparken emekliliğe kalan süreyi dikkate almak gerekiyor. 20’li, 30’lu, 40’lı, 50’li yaşlarda ayrı yöntemleri takip etmekte yarar var. Emekliliğe 3-5 sene riskli yatırımlara girmekten kaçınılmalı. Gençlerin portföylerinde mutlaka hisse ve altın bulunmalı.

Benim kendi dağılımımda altın, hisse ve değişken fonlar yer alıyor. Zor zamanlarda parayı değişken fonlarda park etmek daha anlamlı olabilir. Değişken fonlar genelde enflasyonun üzerinde getiri sağlayabilir.

Birtakım kıstaslar var

Faizsiz BES’te farklılığı fonlar oluşturuyor. Fonların tamamen katılım esaslarına göre denetlendiği bir yapıdan söz ediyoruz. Katılım fonlarını ayıran içinde yer alan varlıkların özel birtakım kıstaslara tabi olması.

3 senedir katılım fonları konvansiyonel fonlardan daha iyi getiri sağlıyor. Bunun nedeni Borsa İstanbul (BİST) Katılım Endeksi’nde görülen pozitif ayrışmadır.

BES ilgi görüyor. Ailelerde farkındalık var. Ebeveynler, çocuklarını sisteme dahil etmeyi diliyorlar. Çünkü çocuklar da devletin teşvikinden yararlanacak.

Yeni dönemde minikler, hem tasarruflarını koruyup arttırmayı öğrenecek hem de fonların ne olduğunu araştıracak. Finansal okur yazarlık artacak.

Emeklilik birikimlerinin BES’e taşınmasına imkân tanınıyor. Tahminler, 10 milyar liralık bir birikimin sisteme geleceği yönünde. Bu sistemin kapsayıcılığı anlamında olumlu bir adım. Gerek sistem için gerekse yatırımcılar bakımından daha yüksek getirilerin daha iyi sonuçların ortaya çıkacağına inanıyorum.

Emeklilik yatırım fonlarının merkezi bir platformdan alınıp satılmasının önünün açılmasıyla 7 milyon BES sözleşmelisi, kendinden şirketinde olmayan fonları alabilecek.

Fon dağılım değişikliği 6’dan 12’ye çıkarılarak çok yerinde bir adım atılmıştır. Zira yapay zekâ içeren robot sistemlere yıllık 6 değişikliğin yetmediği belirtiliyordu.

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