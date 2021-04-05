Faizsiz finans sistemini güçlendirmek için çalışıyoruz

Buğra Kardan

Toplam 6 üyesi bulunan Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Akyüz, katılım bankacılığı sektörünün 2020’de de büyümeyi başardığını kaydetti.

Hizmetler aksamadı

Akyüz, “Sektör olarak pandemiden etkilendik ancak bu son derece sınırlı oldu. Hatta en az etkilendiğimiz dönemlerden biri olarak 2020’yi gösterebiliriz” şeklinde konuştu. “Bankalarımız Covid-19’la mücadele döneminde iyi bir sınav verdiler. Dijital dönüşüme ayak uydurarak hizmetlerini hiç aksatmadan sürdürdüler” diyen Akyüz, şöyle devam etti: “Hükümet de bankalara ek görevler verdi. Bankalar, fedakârlık yaparak müşterilerine ilave zaman tanıdılar ve alacaklarını yeniden yapılandırdılar. Özellikle ödeme kanallarına ulaşım noktasında vatandaşlara kolaylık sağlanmış oldu. Ülkemizin ödeme sistemlerinin aksamaması adına bankalarımız başarılı bir imtihan verdiler. Hem katılım hem de ticari bankalarımız ekonomiye kuvvet kattılar.”

Çıtayı yükseltiyoruz

2020’de katılım bankalarının kârının 3.7 milyar liraya dayandığına işaret eden Akyüz, şunları aktardı: “Gerek toplanan gerekse kullandırılan fonlarda ciddi artış görüldü. 2020’de toplanan fonlarda yüzde 49, kullandırılan fonlarda yüzde 61, aktiflerde de yüzde 54 büyüme oldu. 2025 için toplam aktifte yüzde 15’lik bir pazar payı hedefimiz bulunuyor. İnşallah ekonomide ciddi büyüme süreçleri yakalanır ve biz de bu hedeflere yaklaşmaya gayret ederiz. 2020’de Strateji Belgemizi güncelleme ihtiyacı duyduk. Çünkü Türkiye’de şartlar değişmişti. O çerçevede 2015’te Strateji Belgesi’ni hazırlattığımız bağımsız dış denetim şirketine bunu güncelleme hedefi verdik. Sıkı çalıştık, gecemizi gündüzümüze kattık. Strateji Belgesi’ni sektörü geliştirmek, finansal mimariyi inşa etmek için yapıyoruz. Belgemizdeki temel stratejik hedefleri de 5’ten 6’ya çıkararak bunlara bağlı aksiyon planları oluşturduk. Önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde aksiyon noktası olarak tespit ettiğimiz konuları hayata geçirmeye gayret edeceğiz.”

Gelişmeleri takip ediyoruz

Akyüz, planlarını tutturmak için gerekli her adımı atacaklarının altını çizdi. “TKBB olarak üyelerimizle, ilgili kurumlarla stratejik hedeflerimize giden yolda yapılması gerekenleri bir program çerçevesinde zamanlandıracak ve ardından uygulama safhasına geçeceğiz” ifadelerini kullandı. Dünyada olan bitenleri yakından takip ettiklerini anlatan Akyüz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel ölçekte kendimize uyarlayabileceğimiz ürün, dijitalleşme, iletişim ve eğitim anlamında da kazanımlar elde etme çabası içerisindeyiz. Örneğin yaptığımız işin uluslararası standartlarını Türkçeye tercüme ettik. İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu’yla yakından ilişkimiz var. İletişim stratejisinin global ayağında farkındalığımızı çok süratli bir şekilde arttırıyoruz. Öbür yandan önemli girişimlerde bulunuyoruz. Geçenlerde Katar Finans Merkezi yetkilileriyle bir görüşmemiz oldu. Ardından Fas Merkez Bankası yöneticileriyle buluştuk. Katılım bankalarıyla çalışan yabancı muhabir bankalara sertifikalı eğitim verdik.”

Büyütmekte kararlıyız

Akyüz, Türkiye’de faizsiz finans teşebbüsünü hak ettiği seviyeye taşımak için yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi. Akyüz, katılım bankacılığı sektörünü daha da büyütmekte kararlı olduklarını da ekledi.