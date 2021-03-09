Faizsiz ev nasıl alınır? Faizsiz ev alma sistemi nedir? Faizsiz ev almak istiyorum ne yapmalıyım?

Hükümet, katılımcı sayısı 250 bini geçen faizsiz konut sistemini yasal düzenleme ile güvence altına aldı. Hem vatandaşları hem de sistemi korumaya alan yasal düzenlemeler dün itibariyle yürürlüğe girdi. Faiz hassasiyeti bulunan ya da banka kredisindeki ek faiz maliyetini yüklenmek istemeyenlerin ilgi gösterdiği bu sistemin toplam konut satışlarından aldığı yüzde 15'lik payın ikiye katlanması hedefleniyor. Sözleşmeden cayma hakkını kullanan vatandaşın birikiminin iadesi garanti altına alınırken, şirketler fon havuzundaki parayı amacı dışında kullanamayacak.

Faizsiz ev almaktan vazgeçenler için cayma süresi ne kadar?

Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasına ilişkin yasanın dün Resmi Gazete'de yayınlanarak uygulamaya girmesiyle birlikte faizsiz konutta yeni dönem başladı. Yasal statünün kazanılmasıyla sisteme güvenin ve sistemin konut ve araç satışlarındaki payının artması bekleniyor. Bu şirketler, tasarruf finansman sözleşmeleri dışında finansman sağlayamayacak, yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecek. Müşteri, sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilecek. Bu durumda katılım bedeli dâhil tüm tasarruf geri ödenecek. Cayma ve sözleşme fesih hakkına aykırı işlem yapılması halinde, 62 bin 500 liradan az olmamak üzere aykırılık oluşturan işlem tutarının 5 katına kadar idari para cezası uygulanacak.

Tasarrufla ev almak sakıncalı mı?

Şirketlerin birleşme, devir, bölünme iradi tasfiyeleri BDDK denetiminde, yükümlülüklerini yerine getirebileceğine ilişkin plan sunması, müşteriye olan yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla gerçekleşebilecek. Şirketlerin aktif kalitesinin ve gelir-gider dengesinin bozulduğunun tespit edilmesi halinde şirketten ilave tedbirler alınması istenebilecek. Müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratacağının tespiti halinde BDDK kararıyla iradi tasfiye izni iptal edilecek.