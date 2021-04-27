Faizli bayram kredisi saçmalığına dur diyen yok mu?

YENİ AKİT / ANKARA

Sahip olduğumuz milli ve manevi değerleri her fırsatta reklamlarına konu edinerek çıkar elde etmeyi amaçlayan, faizci bankalar, vatandaşın cebindeki parayı sömürmeye devam ediyor. Bayrama sayılı günler kala bankaların “Bayram kredisi” adı altındaki skandal reklamları sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisine yol açtı.

Milli manevi değerler oyuna alet ediliyor!

Açıkladıkları kâr oranları ile rekor üstüne rekor kıran bankalar, vatandaşın cebindeki para üzerinden faiz yemeye devam ediyor. Fahiş faiz oranları ile kurdukları kredi tuzağına vatandaşı düşürmeye çalışan bankalar Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasını ise fırsat bildi. Her sene olduğu gibi bu senede ‘Bayram Kredisi’ adı altında vatandaşa kredi veren bankalar, milli ve manevi değerlerimiz üzerinden oyunlarına devam ediyorlar.

Faiz teşviği

Yaklaşan Ramazan Bayramı’nda ibadetlerini yerine getirmek isteyen insanlara faiz parası üzerinden reklam yapan bankalar, her fırsatta manevi değerleri kullanıyor. Ramazan Bayramı döneminde de ‘Bayram Kredisi’ adı altında bir kampanya yapan bankalara bu konuda ise dur diyen yok.