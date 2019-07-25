Faizde indirim bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığı görevine 6 Temmuz’da atanan Murat Uysal, bugün ilk defa Para Politikası Kurulu’na (PPK) başkanlık edecek. Türkiye’de enflasyon beklentilerindeki gerileme ve ülke risk primindeki düşüşün yanı sıra, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke merkez bankalarının faiz indirim sürecine girmesiyle piyasalarda gözler TCMB’nin bugünkü PPK toplantısına çevrildi. Ekonomistler, toplantıda yüzde 24 olan politika faizinin Şubat 2015’ten bu yana ilk defa indirileceğini tahmin ediyor. 200 ila 250 baz puanlık düşüş bekleyen ekonomistler, yıl sonunda politika faizinin yüzde 18 seviyesine gerilemesini öngörüyor.