YAVUZ SELİM İSTANBUL

İktisadi ve askeri sahadaki büyümesi kur operasyonlarıyla durdurulmak istenen Türkiye’nin faiz lobisiyle mücadelesi devam ederken, konuyu İslami açıdan değerlendiren ilahiyatçılar topluma ve siyasetçilere mühim mesajlar veriyor. Sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin önündeki en büyük engel olan, üretimi değil sabitliği teşvik eden faiz illetiyle ilgili Merkez Bankası’ndan gelen üst üste hamleler faiz lobisini kudurtuyor. Sadece iktisadi gündemde değerlendirilen faizle ilgili Başkan Erdoğan’ın “nass” vurgusu yaparak İslami boyutuna dikkat çekmesi ise din düşmanlarını çıldırttı, simsarlarını panikletti, cahillerini şaşkına çevirdi.

Muhafazakârlar bile savunur oldu!

Erdoğan’ın “Faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Nass ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor” çıkışıyla ilgili CHP’li Kılıçdaroğlu, faiz lobisine değil Erdoğan’a “dur” dedi, Davutoğlu-Babacan gibi AK Parti kaçkınları İslamî referansa karşı çıktı, SP’li Karamollaoğlu bile faizin yüksek olmasını savunacak hale geldi. Sözcü gazetesi de Erdoğan’ın “Nas” kavramı ile kastının “Nas Suresi” olduğunu zannederek cehaletini manşet yaptı. Meselenin esas muhatabı olan ilahiyatçılar, “Faiz Allah’a savaş açmaktır. Allah’a savaş açılan sistemler krizden başka bir şey görmez” diyor.

Müslümana yakışmaz

Gazetemize konuşan Rabıta Vakfı Başkanı Murat Perçin Hoca, şunları dile getirdi, “Faizli sistem yüz yıldır krizden başka bir şey getirmedi. Faizle mücadele edenlere değil, faizli sisteme dur diyelim. Faiz Allah’a savaş açmaktır. Allah’a savaş açılan bir iktisat modelinde refah olmaz. Allah’a savaş açanların önünde sonunda varacağı yer kriz durağıdır. Faiz belasından kurtulmak için verilen her mücadeleyi, her girişimi destekliyoruz. Müslümanlar ‘faizli sistem devam etsin de bir ekmek daha fazla alayım’ düşüncesinde olamaz. Nass olan faiz haramının egemen olduğu bir nizama karşı durmak elbette bedel ister. Ama ödenen bedellerin karşılığı ahirette alınmakla beraber, mükafatı bir süre sonra dünyada da da verilir. Faize, faizli sisteme, faizi savunan siyasetçiye ve ekonomiye hayır diyoruz.”

Kitabı Kur'an olmayan anlamaz

Hüccetül İslam Medresesi Kurucusu Mustafa Atmaca Hoca da, şunları ifade etti: “Faizle savaşacağını çünkü bunun hakkında nas olduğunu söyleyen bir lideri, kitabı Kur’an olmayanlar anlamaz. Fakat biz Müslümanlara, kurulan bu faiz ağına karşı savaşacağını söyleyen liderin karşısında durmak yakışmaz. Bundan şikayet edip huysuzlanacak değiliz” dedi. Mustafa Atmaca Hoca, “Doların bugünkü yükselişi, Ecevit zamanıyla kıyaslanmamalı. Çünkü buradaki durum tamamen farklı. ‘Çalış çalış faiz öde’ devri kapanacak inşallah. Artık enflasyon denilen insanı kendine köle edip, sahip olduğunun çoğunu görünmez bir el gibi gelip elinden alan o devir bitecek Büyük zaferler büyük muharebelerle kazanılır. Biz Türk milleti olarak savaşın büyüklüğünden hiçbir zaman korkmadık. Şimdi ise yanlış yönetimlerin sebebi ile uzun zamandır maddi esarette iken o esaretten kurtulmak için bir cephe açtık. Bu en büyük kalkınma hareketi olacaktır. Allahu Teala bütün Müslümanları faiz belasından korusun.”