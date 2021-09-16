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Gündem Fahrettin Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı
Gündem

Fahrettin Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka haritasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 13:38:00 - 2021-09-16 13:53:42
Fahrettin Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

En çok artış olan iller

Bakan Koca ayrıca, en çok vaka artışı yaşanan illeri de açıklayarak, "4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." notunu düştü.

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Yorumlar

ahmed said

bakan koca bu işi abarttın sen. 
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hizipsavar

helal olsun adama nerdeyse 2 yıldır bir gün bile tatil yapamdı ülkesi milleti için canla başla çalıştı ama chp belediyelerinin olduğu yerlerde ki hdpkk belediyelerinin olduğu yerlerde ki özellikle taşıma sistemi ile covit desteklendi. ama adamı kimse dinlemedi o kadar uyardı hatta bazı mallar bu işi abarttığını söyleyecek kadar beeyin ölümleri gerçekleşti.
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