Fahrettin Altun'dan Twitter'a sansür tepkisi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD menşeli sosyal medya platformu Twitter'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşımlarına sansür uygulamasına tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı paylaşımlarını sansürlemesine tepki gösterdi.
Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz. Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.