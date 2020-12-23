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Gündem Fahrettin Altun'dan CHP'ye ağır gönderme
Gündem

Fahrettin Altun'dan CHP'ye ağır gönderme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP'nin uyuşturucu ticareti, organ kaçakçılığı ve kara para aklama suçları ile mücadeleden vazgeçilmesi yönündeki önerisini kabul etmiyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 02:17:00 -
Fahrettin Altun'dan CHP'ye ağır gönderme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada  "CHP'nin uyuşturucu ticareti, organ kaçakçılığı ve kara para aklama suçları ile mücadeleden vazgeçilmesi yönündeki önerisini kabul etmiyoruz. Bu öneriyi anlamakta zorlanıyor, bu önerinin TBMM çatısı altında gündeme getirilmesini yadırgıyoruz"  dedi.

 

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