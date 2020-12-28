Fahrettin Altun: HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda HDP'li bir kişinin, kendisi hakkındaki soru önergesine sert tepki gösterdi. Altun mesajında şunları ifade etti:

"Bir HDP'li şahıs beni suçlayan bir "soru önergesi" vermiş. PKK'dan emir almadan ağzını açamayanlar ifade özgürlüğünden bahsediyorlar! HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir. Büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda canımız feda"