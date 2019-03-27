Fahrettin Altun: Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor Irak'ın kuzeyinde teröristbaşlarının vurulması üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "PKK'lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu. Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, MİT ve TSK ortak operasyonunda, terör örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekilerin Kandil'e yapılan hava harekatıyla etkisiz hale getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında, operasyona ilişkin habere de yer veren Altun, şu ifadeleri kullandı: "PKK'ya ağır bir darbe daha indirdik. Suudi Arabistan'ın Okaz gazetesinin 2017'de 'PKK'nın dışişleri bakanı' diye takdim ettiği PKK'lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler, güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekatıyla vuruldu. Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.