Fahiş fiyatla kira ilanına 3 gözaltı
Eskişehir'de internetten ev kirasını fahiş fiyata ilan veren 3 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de internetten ev kirasını fahiş fiyata ilan veren 3 şüpheli gözaltına alındı.
Fahiş fiyatlardan kira ilanı veren 3 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezinde internet ortamında kiralık evlerle ilgili araştırma yapıldığını belitti.
Yapılan araştırmalarında fahiş fiyatlardan ilan veren 3 kişi tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Açıklamada, savcının talimatıyla "fiyatları etkileme" suçlamasıyla bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. (İLKHA)
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