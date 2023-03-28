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Yerel Fahiş fiyatla kira ilanına 3 gözaltı
Yerel

Fahiş fiyatla kira ilanına 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-03-28 17:01:00 -
Fahiş fiyatla kira ilanına 3 gözaltı

Eskişehir'de internetten ev kirasını fahiş fiyata ilan veren 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de internetten ev kirasını fahiş fiyata ilan veren 3 şüpheli gözaltına alındı.

Fahiş fiyatlardan kira ilanı veren 3 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezinde internet ortamında kiralık evlerle ilgili araştırma yapıldığını belitti.

Yapılan araştırmalarında fahiş fiyatlardan ilan veren 3 kişi tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Açıklamada, savcının talimatıyla "fiyatları etkileme" suçlamasıyla bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. (İLKHA) 
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