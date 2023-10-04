Facia düğününün damadı konuştu

Irak’ta Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesinde, 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği düğünde evlenen çift, ilk defa mezarlıkta görüntülenirken İngiltere basınına konuştu. Sky News’a açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki damat Revan ve 18 yaşındaki gelin Hannin yaşadıklarını anlattı. Yangında ailesinden 15 kişiyi kaybettiğini söyleyen Revan, annesi ve erkek kardeşinin de aralarında bulunduğu 10 akrabasını kaybeden Hannin’in ‘konuşamadığını’ ifade etti. Hannin’in babasının durumu ise kritik. “Bu kadar, artık burada yaşayamayız. Ne zaman biraz mutlu olmak istesek trajik bir olay yaşanıyor ve mutluluğumuzu yok ediyor” diyen Revan, “En iyisi bırakmak. Evet burada oturuyoruz ve hayattayız ama içimiz hissizleşti. İçimiz öldü, kalbimiz öldü” sözleriyle devam etti.

‘Yangın tavanda başladı’

Geçtiğimiz hafta salı gecesi düzenlenen düğüne yaklaşık 900 davetlinin katıldığı ve yangının saat 22.45 sıralarında başladığı öğrenildi. İlk raporlar, çiftin ilk dansı için yakılan havai fişeklerin yangından sorumlu olduğunu öne sürse de Revan, yangının bir şekilde tavanda başlamış olabileceğini aktardı.

Revan, şu ifadeleri kullandı: “Kısa devre olabilir, bilmiyorum. Ama yangın tavanda başladı. Sıcaklığı hissettik... Çıtırtıyı duyunca tavana baktım. Sonra tamamen naylondan oluşan tavan erimeye başladı. Bu sadece birkaç saniye sürdü.”

Gelinin annesi öldü, babası yoğun bakımda

Yangını fark edince, gelinliği nedeniyle yürüyemeyen eşini alıp mutfak kapısından girdiklerini söyleyen Revan, “İnsanlar kaçarken eşimi ayakları altına alıyordu. Bacakları yaralanmıştı” diyen Revan, ‘salonda yalnızca işe yaramayan tek bir yangın söndürücü olduğunu’ söyledi.

Revan, “Akrabalarımız, dostlarımız, sevdiklerimiz gitti. Üç gün önce Hannin’in amcasını ve iki kızını gömdük. Dün (2 gün önce) onun diğer amcasını gömdük. Bugün de (önceki gün) eşimin kardeşi ve annesini gömdük. Hannin’in babası ise yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor” diyerek acılarını anlattı.

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