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Teknoloji Facebook'tan dev özellik! Instagram hikayeleri artık ordan da görülebilecek...
Teknoloji

Facebook'tan dev özellik! Instagram hikayeleri artık ordan da görülebilecek...

Dev sosyal medya platformu Facebook'un, kullanıcıların uygulama üzerinde Instagram hikayelerini görebilmelerini sağlayacak yeni bir özelliği test etmeye başladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 05:42:00 -
Facebook'tan dev özellik! Instagram hikayeleri artık ordan da görülebilecek...

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformu Facebook'un, kullanıcıların uygulama üzerinde Instagram hikayelerini görebilmelerini sağlayacak olan yeni bir özellik üzerinde testlere başladığı iddia edildi.

Bir Twitter kullanıcısı tarafından fark edilen yeni özellik, Facebook yetkilileri tarafından onaylandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada "Kullanıcılara Instagram'daki hikayeleri Facebook'ta görüntüleme seçeneği sunan yeni bir özelliği test ediyoruz. Instagram Hikayelerini Facebook'ta görmek için, kişilerin hesaplarının birbirine bağlanması ve deneyimi kabul etmesi gerekir. Bu özellik, mevcut tüm gizlilik ayarlarına saygı duyar ve Instagram'daki kişiler hikayelerinin Facebook'ta görünmemesini seçebilirler. Bu şimdilik sınırlı bir test ve topluluğumuzdan gelen geri bildirimleri dinleyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Yeni özellikle birlikte kullanıcıların Facebook üzerinden Instagram hikayelerini görebilmeleri sağlanacak. Instagram kullanıcıları ise, istedikleri takdirde hikayelerini Facebook'taki takipçilerine de görüntülenebilir hale getirebilecek.

Ancak özelliğin kullanılabilmesi için her iki hesapların birbirine bağlı olması gerekecek. Böylece Facebook kullanıcılarının, Facebook'ta takip etmedikleri bir kişinin Instagram hikayelerini görebilmesi engellenecek.

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