Facebook'tan Apple sürprizi

Facebook Lite, düşük seviye donanıma sahip Android cihazlarına yönelik olarak geliştirilen bir Facebook uygulaması. Bugün milyonlarca Android kullanıcısı, dev sosyal ağını Facebook Lite uygulaması aracılığı ile kullanıyor.

Şimdi ise 9to5Mac, Facebook'un iOS için bir Facebook Lite uygulaması üzerinde çalıştığını raporladı. Standart Facebook uygulamasının daha hafif bir versiyonu olacak bu uygulama, iOS işletim sistemine sahip cihazlarda sadece 5 MB yer kaplayacak.

Uygulamanın aynı zamanda yeni amiral gemilerinde bulunan A11 ve A12 gibi oldukça güçlü işlemcileri bulundurmayan eski Apple akıllı telefonları için optimize edildiği belirtiliyor. Facebook Lite, bunun yanında daha az mobil veri ve şarj harcamaya yönelik olarak geliştiriliyor.

Şimdilik Facebook Lite, eski ve yavaş Android cihazların sayıca üstün olduğu ABD dışında bulunan gelişmemiş ve gelişmekte olan ülke pazarlarında kullanılabiliyor. Facebook ayrıca ABD'deki Android telefonlara yönelik Facebook Lite uygulamasını da test aşamasında tutuyor.

Facebook Lite'ın iOS versiyonu ilk olarak Türkiye'de bulunan SensorTower tarafından keşfedildi. Uygulama görünüşe bakılırsa ilk olarak ülkemizde kullanıma girecek ve henüz ABD'de kullanıma girmiş değil.

Facebook'un yardım sayfası iOS için bir Facebook Lite uygulamasına işaret ediyor ancak "Facebook Lite iOS sürümünün sadece seçili bölgelerde kullanılabildiğini" de ekliyor. Bu seçili bölgelere Türkiye'nin yanı sıra başka hangi bölgelerin dahil olduğu ve uygulamanın ABD'de ne zaman kullanıma girebileceği ise henüz belli değil.