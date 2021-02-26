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Teknoloji Facebook'ta birinden gelen mesajları nasıl engellerim?
Teknoloji

Facebook'ta birinden gelen mesajları nasıl engellerim?

Facebook'ta birinden gelen mesajları engellemek için ne yapılır? Facebook’ta arkadaşlarınızın haricinde arkadaş olmayanlardan da mesaj alabilirsiniz. Sohbetler listenize, Facebook'taki arkadaşlarınızdan gelen mesajlar düşer. Arkadaşınız olmayan kişiler size yalnızca mesaj isteği gönderebilir. Facebook’ta mesaj gönderen kişiyi isterseniz spam mesajlar filtrelenerek mesaj isteklerinizden çıkartabilirsiniz. Peki Facebook'ta birinden gelen mesajlar nasıl engellenir?

Yeniakit Publisher
2021-02-26 17:21:00 - 2021-02-26 17:26:02
Facebook'ta birinden gelen mesajları nasıl engellerim?

Birinden gelen mesajları engellemek, kişiyi Facebook'ta engellemekten farklıdır. Birinden gelen mesajları engeller ancak kendisini Facebook'ta engellemezseniz, bu kişinin Facebook profilini görmeye devam edersiniz. Ayrıca engellediğiniz kişinin gizlilik ayarlarına bağlı olarak bu kişinin Facebook'taki durum güncellemeleri, yorumları, beğenmeleri ve etiketleri gibi içerik ve etkinliklerini görmeniz de mümkündür.

facebook mesajları

Facebook'ta engelleme nedir ve birisini nasıl engellerim?

Birisini engellediğinizde, o kişi sizi etiketleme veya zaman tünelinizde paylaştığınız şeyleri görme gibi eylemleri gerçekleştiremez.

Engellediğiniz kişi şunları yapamaz:

Profilinizde paylaştığınız şeyleri görmek.

Sizi gönderilerde, yorumlarda veya fotoğraflarda etiketlemek.

Sizi etkinliklere veya gruplara davet etmek.

Sizinle konuşma başlatmak.

Sizi arkadaş olarak eklemek.

Arkadaş olduğunuz bir kişiyi engellerseniz, bu kişiyi arkadaşlarınızdan da çıkarırız. Bir kişiyi arkadaşlarınızdan çıkarmak istemiyorsanız ancak Facebook'ta bu kişiden daha az gönderi görmek istiyorsanız, iletişiminize ara verebilirsiniz.

Birisini engellediğinizde, siz de kişiyle konuşma başlatmak veya arkadaş olarak eklemek gibi şeyleri yapamazsınız. Birini engellemenin tüm iletişimleri veya etkileşimleri engellemeyebileceğini (ör. uygulamalarda veya gruplarda) ve sadece kişiyle Facebook'taki etkileşimlerinizi etkileyeceğini unutmayın.

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