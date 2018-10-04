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Facebook'la ilgili şoke eden gelişme! 1,6 milyar dolarlık ceza...

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) sosyal paylaşım  sitesi Facebook'ta 50 milyon kişinin dijital verilerinin çalındığı güvenlik açığı  hakkında resmi soruşturma başlattı.

04 Ekim 2018 Perşembe 06:33
Facebook'la ilgili şoke eden gelişme! 1,6 milyar dolarlık ceza...

Avrupa Birliği'nin (AB) ilgili düzenleyici kurumu olan DPC, Avrupa  merkezi İrlanda'da yer alan Facebook'a yönelik resmi soruşturma başlatıldığını  açıkladı.

Açıklamada, soruşturmanın geçen hafta 50 milyon Facebook  kullanıcısının verilerinin çalınmasına neden güvenlik açığı nedeniyle  başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmada, Facebook'un AB çapında geçerli olan Genel Veri Koruma  Yönetmeliği'nden (GDPR) doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin  inceleneceğine dikkat çekilen açıklamada, şirketin kişisel verilerin güvenliğini  sağlayacak gerekli teknik ve kurumsal tedbirleri alıp almadığının  değerlendirileceği kaydedildi.

Öte yandan, AB genelinde mayıs ayında yürürlüğe giren GDPR kapsamında  kişisel verilerle ilgili çok sayıda değişiklik yapıldı. GDPR ile şirketlerin  kişisel verileri toplamaları, işlemeleri, paylaşmaları ve saklamaları için  bireylerin tam olarak bilgilendirilmesi ve açık izinlerinin alınması gibi şartlar  getirildi.

Düzenleme, kişisel verilerin sızması, çalınması veya amaç dışında  kullanılması gibi bir durumun ortaya çıkması halinde şirketlerin ilgili  düzenleyici kurumlara 72 saat içerisinde açıklama yapması şartını koştu. Ayrıca,  işletmelerin söz konusu kişisel veri kurallarını ihlal etmeleri durumunda yetkili  makamlara, şirketin dünya çapındaki cirosunun yüzde 4'üne ulaşan para cezası  uygulama imkanı sağladı.

 Böylece, Facebook'un söz konusu AB veri kurallarına uymadığının tespit  edilmesi halinde şirkete 1,6 milyar dolara varacak para cezası kesilmesinin önü  açıldı.

  

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 06:33
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