Facebook'a yeni düzenlemeler geliyor

Dünyanın en aktif kullanılan dev sosyal medya platformu Facebook, 1 Ekim tarihi itibarıyla Hizmet Koşulları'nda büyük bir değişiklik yapılacağını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu değişikliklerle birlikte gerekli olduğu takdirde kullanıcıların paylaşımlarının kaldırılabileceği belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Facebook'a yönelik olumsuz yasal süreçlerden ve düzenleyici yaptırımlarından kaçınmak ya da azaltmak için gerekli görüldüğü takdirde içeriğinize, hizmetlerinize veya bilgilerinize erişimi kaldırabilir veya kısıtlayabiliriz." ifadelerine yer verildi.