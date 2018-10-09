Facebook'a rakip olamadı! Kapatılıyor

Google, Facebook'a rakip olma hedefiyle kurduğu Google+ servisinin büyük bölümünü, sistem açığı sonucu kullanıcıları bilgilerinin belli bir süreliğine korunmasız hale gelmesi ardından kapatma kararı aldı.

Şirket ise, kapatma kararının kullanıcı hedeflerine ulaşılamamasıyla ilgili olduğunu açıkladı.

Google, yakınlarda yazılım sisteminde yaşanan bir açık nedeniyle, Google+ kullanıcılarının özel bilgilerinin üçüncü tarafların erişimine karşı korunmasız hale geldiğini belirtiyor.

Şirket, 500 bin kullanıcının bu durumdan etkilendiğini bildiriyor.

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesi, şirket içi bir yazışmaya dayanarak, Google'ın bu durumdan Mart ayında haberdar olduğunu ancak bunu kamuoyuna açıklamadığını yazdı.

Şirket ise açıklamasında, olayın kamuoyuna açıklamayı gerektirecek kadar ciddi olmadığını belirtti.

Facebook karşısında başarısız oldu

Google, kapatma kararını, platformun yeterli kullanıcıya ulaşamadığı ve kullanıcıların yeteri kadar etkileşime girmesini sağlayamadığı gerekçesiyle aldığını duyurdu.

Google+ 2011 yılında Facebook'a rakip olma amacıyla kurulmuş ancak proje Facebook karşısında başarısız olmuştu.