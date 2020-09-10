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Teknoloji Facebook hesabını kapatanlara para ödeyecek
Teknoloji

Facebook hesabını kapatanlara para ödeyecek

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, gerçekleştireceği bir araştırma nedeniyle davet gönderdiği bazı kullanıcılara Instagram veya Facebook hesaplarını geçici olarak kapatmaları halinde para ödeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 01:35:00 -
Facebook hesabını kapatanlara para ödeyecek

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformu Facebook, ilginç bir kararla gündeme geldi. Şirket, ABD'de gerçekleştireceği bir akademik araştırma için davet gönderdiği kullanıcılara Facebook veya Instagram hesaplarını geçici olarak kapatmaları karşılığında 120 dolara kadar para ödeyeceğini açıkladı.

Söz konusu çalışmayla birlikte ABD seçimlerinde sosyal medyanın rolünü mercek altına almayı amaçlayan şirket, araştırmaya ABD'de yaşayan 200 bin ila 400 bin kişinin katılmasını beklediğini belirtti.

Konuyla ilgili konuşan Facebook sözcüsü Liz Bourgeois, yaptığı açıklamada kullanıcıların isterlerse anket doldurmaları, isterlerse hesaplarını geçici olarak kapatmaları halinde ödeme alabileceklerini söyledi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada demokrasi için faydalı olan her şeyi güçlendirmek, olmayanları da zayıflatmak için daha fazla nesnel ve tarafsız araştırmalara ihtiyacımız var." ifadelerine yer verildi.

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