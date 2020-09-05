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Teknoloji Facebook hesabı silme
Teknoloji

Facebook hesabı silme

Facebook hesabı nasıl silinir? Facebook hesap kapatma işlemi nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-09-05 20:47:00 -
Facebook hesabı silme

Facebook ,Menlo Park, California merkezli bir Amerikan çevrimiçi sosyal medya ve sosyal ağ hizmetidi. Mark Zuckerberg, diğer Harvard College öğrencileri ve oda arkadaşları Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz ve Chris Hughes tarafından kurulmuştur.

Kurucular başlangıçta Facebook üyeliğini Harvard öğrencileriyle sınırladı. Üyelik, Boston bölgesindeki Ivy League, MIT ve yüksek öğrenim kurumlarının geri kalanına, ardından çeşitli diğer üniversitelere ve son olarak lise öğrencilerine genişletildi. 2006 yılından bu yana, en az 13 yaşında olduğunu iddia eden herkesin kayıtlı bir Facebook kullanıcısı olmasına izin verilmiştir, ancak bu yerel yasalara bağlı olarak değişebilir.

Facebook hesabımı 2020 nasıl silerim?

Hesabınızı devre dışı bırakmak için:

Facebook'un sağ üst köşesindeki simgesini tıklayın.

Ayarlar ve Gizlilik> Ayarlar'ı seçin.

Sol sütundaki Facebook Bilgilerinizi tıklayın.

Devre Dışı Bırakma ve Silme'yi tıklayın.

Hesabı Devre Dışı Bırak'ı seçin, ardından Hesabı Devre Dışı Bırakmaya Devam Et'i tıklayın ve onaylamak için talimatları izleyin.

FACEBOOK HESABI SİLMEK İÇİN TIKLAYIN

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