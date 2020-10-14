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Aktüel Facebook, aşı karşıtı reklamları yasaklıyor
Aktüel

Facebook, aşı karşıtı reklamları yasaklıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:10:06 -
Facebook, aşı karşıtı reklamları yasaklıyor

OAKLAND (AA) - Sosyal paylaşım sitesi Facebook, aşı karşıtı reklamlara yasak getireceğini duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, aşıları güvenli olmayan veya faydasız olarak gösteren reklamlara artık izin verilmeyeceği belirtildi.

Facebook'un Sağlık Girişimleri Müdürü Kang Şing Cin, şirketin blogundan yaptığı açıklamada, aşıların koruyuculuğu ve etkinliğiyle ilgili paylaşımların geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olmak istediklerini vurguladı.

Halk sağlığı çabalarına zarar verebilecek yanlış bilgiler içeren reklamları yasaklamayı amaçladıklarına işaret eden Cin, "Bu tip reklamları platformumuzda istemiyoruz." ifadesini kullandı.


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