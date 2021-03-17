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Gündem Fabrika yangınında 2 milyon liralık hasar oluştu
Gündem

Fabrika yangınında 2 milyon liralık hasar oluştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangında 2 milyon liralık hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 05:16:00 -
Fabrika yangınında 2 milyon liralık hasar oluştu

Kırsal Çeltikçi Mahallesinde bulunan mobilya fabrikasında, gece yarısı yangın çıktı. Fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ahşap ve yanıcı maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüdü.

Alevlerin fabrikayı sardığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü mobilya fabrikasındaki yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmazken ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 milyon TL maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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