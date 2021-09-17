Fabrika inşaatı hızla tamamlanacak, bir yıl içinde bisküvi üretimine başlanacak! BİM’den istihdamı arttıracak yatırım

Buğra Kardan

BİM İcra Kurulu Üyesi ve CEO’su Haluk Dortluoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dortluoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

Kaliteli, uygun fiyatlı

Perakende sektörünün lider kuruluşuyuz. Özel markalı (private label) ürünlerimizle öne çıkıyoruz. Bu ürünlerimizin toplam ciromuzda yüzde 65-70 payı var.

Özel markalı ürünlerimiz yüksek kaliteli, uygun fiyatlıdır. Müşterimizin beğenerek tükettiği bu ürünler, enflasyonun düşüşüne de katkıda bulunmaktadır.

BİM, şu anda çok iyi konumdadır. Referans satış noktası halindedir.

Övgü toplayan özel markalı ürünlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz.

Hiç şüphesiz, nitelikli üretim gerektiren bazı ürünleri tedarik etmekte zorlandığımız zamanlar oluyor. Bu, bazı imalatçıların üretim imkânlarının olmaması, hatlarının bulunmamasından ileri geliyor. Biz de bu gerçeği göz önünde bulundurarak yüksek nitelikli, yerli ürünler üretebileceğimiz bir tesisi kendi bünyemizde oluşturma kararı aldık.

Tedarikçiler rahat olsun

Bisküvi ve şekerleme ürünleri üretecek 40 milyon TL sermayeli bir şirket açmak için çalışmalara başladık.

Yeni kuracağımız tesis, tedarikçilerimizle ilişkimizi değiştirmeyecek. Private label ürünler üreten firmalarla çalışmaya devam edeceğiz.

Amacımız tüketiciye yüksek kalitede şekerleme ürünlerini sunmak. Gayemiz, inovasyon seviyesini her geçen gün arttırmak. Nitelikli ürünleri en uygun fiyata tüketicimizle buluşturmak.

Fabrikayı Eskişehir’de kurmayı düşünüyoruz. İnşaatı hızla tamamlayacağız akabinde hat siparişleri vereceğiz. İnşallah bir yıl içinde üretime başlayacağız.

Tedarik sorunuyla karşılaşmamak için devreye sokacağımız bisküvi ve şekerleme fabrikamız toplam bilançomuzda önemli bir yer ya da pay elde etmek durumunda değil.

Hem yatırım yapmayı hem de tüketicinin refahını arttırmayı arzu ediyoruz.

Mağaza açmayı da sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

Tüketici menfaati korunmalı

Perakende Kanunu önemle ele alınmalıdır. Kanun, tüketicinin menfaatini korumalıdır. Şu da unutulmamalı ki serbest piyasaya yapılacak müdahale, ülkenin refahına vurulacak bir darbedir.

Şu anda yapılması gereken belli. Yatırımcıya güven verilmeli. Yatırımcı, birilerini kollamak için düzenleme yapılmayacağını bilmeli.