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Spor F1 Portekiz Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın
Spor

F1 Portekiz Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

Yeniakit Publisher
2020-10-24 17:50:11 -
F1 Portekiz Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Portekiz Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Hamilton, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında elde ettiği 1.16.652'lik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 35 yaşındaki pilot, kariyerinin 97. pole pozisyonuna ulaştı.

Büyük Britanyalı pilotun 0.102 saniye arkasındaki takım arkadaşı Valtteri Bottas 2'nciliği, pisti liderden 0.252 saniye yavaş turlayan Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen ise 3'üncülüğü elde etti.

Yarış yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

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