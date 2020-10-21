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Spor F1 pilotu Stroll koronavirüse yakalandığını duyurdu
Spor

F1 pilotu Stroll koronavirüse yakalandığını duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-21 13:28:56 -
F1 pilotu Stroll koronavirüse yakalandığını duyurdu

ANKARA (AA) - Formula 1 takımlarından Racing Point'in Kanadalı pilotu Lance Stroll, kendisini kötü hissettiği için yarışamadığı Almanya Grand Prix'sinin ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını öğrendiğini açıkladı.

Stroll, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 9-11 Ekim tarihlerindeki yarış hafta sonu öncesi gerçekleştirilen Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığı ve bunun üzerine Almanya'ya gittiği bilgisini vererek, "Cumartesi sabahı iyi hissetmediğim için padoğa girmedim. Yarışa katılacak durumda olmadığımdan pazar sabahı Almanya'yı terk ettim. Aynı akşam test yaptırdım ve ertesi gün sonucun pozitif çıktığını öğrendim. Haberi aldığımdan beri 10 gündür evde tecrit altındayım." ifadelerini kullandı.

19 Ekim Pazartesi günü yeniden test yaptırdığını ve sonucun negatif çıktığını aktaran 21 yaşındaki sürücü, "Şanslıyım ki hafif belirtilerle hastalığı atlattım. Harika hissediyorum ve Portekiz'de yarışmak için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı.

Stroll'ün yerine Nico Hulkenberg sıralama turlarına katılmış ve yarışı 8. sırada tamamlamıştı.

Formula 1'de sezonun 12. yarışı, 25 Ekim'de Portekiz'de yapılacak.

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