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Spor Josef de Souza'dan şok karar!
Spor

Josef de Souza'dan şok karar!

Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek sezon Süper Lig'de kalmayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 16:15:00 - 2022-09-10 16:15:42
Josef de Souza'dan şok karar!

 

Ankaragücü maçının ardından yaşanan olaylar sonrasında kırmızı kart gören ve 1 maç ceza alan Josef de Souza, gelecek sezon Türkiye'de forma giymeyeceğini açıkladı.

Haksız bir ceza aldığı için basın toplantısında gözyaşlarını tutamadığını belirten Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp, Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu Tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğim kalbimi çok acıtıyor olsa bile." ifadelerini kullandı.

 

 

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