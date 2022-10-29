Ezdi geçti: Van'da trafik kazası!
Van'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Van'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.45'te İskele Öğretmenevi önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 07 LBD 89 plakalı otomobil ile 65 M 0204 plakalı şehiriçi minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kazada otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ve İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (İLKHA)