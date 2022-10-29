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Yerel Ezdi geçti: Van'da trafik kazası!
Yerel

Ezdi geçti: Van'da trafik kazası!

Van'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 13:14:00 -
Ezdi geçti: Van'da trafik kazası!

Van'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.45'te İskele Öğretmenevi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 07 LBD 89 plakalı otomobil ile 65 M 0204 plakalı şehiriçi minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kazada otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ve İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (İLKHA)

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