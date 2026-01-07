  • İSTANBUL
Ezber bozan kek (Havuçlu tarçınlı cevizli) : Hem lezzetli hem pratik: Tek püf noktası su...

Ezber bozan kek (Havuçlu tarçınlı cevizli) : Hem lezzetli hem pratik: Tek püf noktası su...

Ezber bozan kek (Havuçlu tarçınlı cevizli) tarifi hem lezzetli hem de pratik olan bu tarifin tek bir püf noktası var su: Ezber bozan gerçek ortaya çıktı! Su etkisiyle kabaran işte profesyonel mutfakların sır gibi sakladığı, o tarif ve detayları!

Ezber Bozan Kek (Havuçlu Tarçınlı Cevizli) Tarifi İçin Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 2 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 2 su bardağı su
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 2 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay bardağı ceviz içi
  • 1 adet rendelenmiş havuç

3, 5 su bardağı un (kalıbınıza göre değişebilir, boza kıvamını gözeterek arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Müthiş tarif: En basiti su eklemek aslında. Keklerinizin içerisine su ilave etmeniz durumunda keklerinizin daha süngerimsi bir kıvamda pişer.

Ezber Bozan Kek (Havuçlu Tarçınlı Cevizli) Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle keklerde süt, yoğurt yerine su kullanma fikrini veren Nesli’nin Mutfağı’na da . Yalnız tarifte su kullanıldığından, tadı alışık olduğumuz kek tadından farklı oluyor, bilgilerinize...

Yumurta (oda sıcaklığında) ve şeker yaklaşık 6-7 dakika köpürene ve beyazlaşana kadar çırpılır.
Yağ, su ve vanilya eklenir, çırpılır.
Ceviz içi, tarçın eklenerek çırpılır.
Un elenerek kontrollü bir şekilde yavaş yavaş eklenir, bu esnada kabartma tozu ve karbonat konur. İyice karıştırdıktan sonra havuç eklenir ve son kez tahta bir kaşıkla karıştırılır.
Kek kalıbı margarin ile iyice yağlanır.
Önceden ısıtılmış fırında turbo ayarında 180 derece yaklaşık 40-45 dk. pişirilir.
Afiyet olsun.

Tarifi beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın.

