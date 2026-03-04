  • İSTANBUL
Otomotiv
5
Yeniakit Publisher
Mart kampanyası başladı! SWM G01 Pro’da kaçırılmayacak fırsat
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mart kampanyası başladı! SWM G01 Pro’da kaçırılmayacak fırsat

Türkiye’de üretilen SWM G01 Pro için mart ayına özel finansman ve takas kampanyası açıklandı.

1
#1
Foto - Mart kampanyası başladı! SWM G01 Pro’da kaçırılmayacak fırsat

Türkiye’de üretimi yapılan SWM G01 Pro modeli için mart ayına özel kampanya başlatıldı. SWM, mart ayına özel kampanyasıyla G01 Pro modelinde hem bireysel hem de ticari kullanıcılar için erişilebilir finansman seçenekleri sunuyor.

#2
Foto - Mart kampanyası başladı! SWM G01 Pro’da kaçırılmayacak fırsat

Kampanya kapsamında bireysel müşteriler 200.000 TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi imkânından yararlanabilirken veya 50.000 TL takas desteğinden faydalanabiliyor.

#3
Foto - Mart kampanyası başladı! SWM G01 Pro’da kaçırılmayacak fırsat

Ticari müşteriler için ise 250.000 TL’ye 12 ay vadeli 0 faizli kredi imkânı ya da 50.000 TL takas desteği sunuluyor.Bu avantajlı kampanya ile SWM G01 Pro, güçlü donanım seviyesi ve finansman kolaylıklarıyla SUV sahibi olmak isteyen kullanıcılar için daha erişilebilir hale geliyor.

#4
Foto - Mart kampanyası başladı! SWM G01 Pro’da kaçırılmayacak fırsat

SWM G01 Pro, Changan tarafından geliştirilen 1.5 TGDI “Blue Core” benzinli motoruyla 178 HP güç ve 280 Nm tork üretiyor. Modelde yer alan 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman, performans ve sürüş konforunu bir arada sunuyor.G01 Pro; anahtarsız giriş sistemi, elektrikli bagaj kapağı, Full LED far teknolojisi, 8,8 inç dijital gösterge paneli ve 14,6 inç multimedya ekranı gibi donanım özellikleriyle C-SUV segmentinde güçlü bir konumda yer alıyor.Eskişehir’de üretilen SWM G01 Pro, 5 yıl veya 150.000 kilometre garanti kapsamıyla satışa sunuluyor.

Yorumlar

sdt

kullanıcı yorumları iyi olmayan bir araç
