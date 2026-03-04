Bir zamanlar medya gücüyle hükümet yıkıp hükümet kuruyordu! Doğan’ın 2025 Performansı: 1.8 milyar TL net kar!

94 Milyar TL Gelir, 11 Milyar TL FAVÖK ve 1,8 Milyar TL Net Kâr elde etti. Ayrıca, Net Aktif Değer %9 artarak 2,8 milyar ABD doları oldu. Doğan Holding, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Stratejik odak alanlarında güçlü performans elde eden Holding, 2025’i %79’luk FAVÖK artışıyla tamamladı ve FAVÖK marjını da bir önceki seneye kıyasla %5,6’dan %11,3’e yükseltmiş oldu. Doğan Holding 2025’i 1,8 milyar TL net kâr ile kapattı ve net aktif değerini de %9 büyüme ile 2,8 milyar ABD dolarına çıkardı. Holding ayrıca, bu başarılı performansın ardından uzun vadeli 2030 Net Aktif Değer hedefini de yukarı yönlü revizyonla 4,5 milyar ABD dolarına yükseltti. Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, madencilik, finansal hizmetler ve yenilenebilir enerji sektörlerinin başarılı 2025 performansında etkili olduğuna dikkat çekti. Göğüş, 2026 yılında temel odak noktalarının, finansal performanstaki iyileşmeyi ivmelendirerek gelecek yıllara sürdürülebilir şekilde taşımak olduğunu belirtti.

YILIN DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE 23,7 MİLYAR TL GELİR

Doğan Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği konsolide finansal tablolara göre; yılın dördüncü çeyreğinde 23,7 milyar TL gelir elde eden Doğan Holding’in bu çeyrekteki FAVÖK’ü (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) 3,4 milyar TL ve net kârı da 2,2 milyar TL oldu. Süregelen makroekonomik dalgalanmalar, sıkı finansal koşullar ve sektörel zorluklarla geçen bir yılda; Doğan Holding portföyü dayanıklılık, operasyonel disiplin ve sağlam bir kârlılık yapısı sergiledi. Sonuçları değerlendiren Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, “2025 yılı, makroekonomik belirsizliklere rağmen sadeleşme, odaklanma ve konsolidasyonun ölçülebilir finansal sonuçlara dönüştüğü bir yıl oldu. 2025’te stratejik iş kollarımızı yapılan yatırımlarla daha da güçlendirdik ve aynı zamanda konsolidasyona devam ettik. 2025 yılını geride bırakırken, stratejik odak alanlarımızın yıl başında belirlediğimiz beklentileri karşıladığını, hatta birçok noktada aştığını bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu güçlü performans, bize yolculuğumuzun bir sonraki aşamasına daha büyük bir güvenle girme imkanı verdi” dedi.

“STRATEJİK ODAK ALANLARIMIZDA GÜÇLÜ PERFORMANS KAYDETTİK”

Doğan Holding’in stratejik odak alanları olan madencilik, finansal hizmetler ve yenilenebilir enerjinin 2025 performansına damga vurduğunu belirten Göğüş, bu alanlardaki başarıları şöyle özetledi: "Madencilikte, satın alma sonrası yeniden yapılandırdığımız Gümüştaş Madencilik, dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla %81 gelir büyümesi ve beklentilerin oldukça üzerinde, yıllık %44 FAVÖK marjı ile en güçlü değer katan iştiraklerimizden biri oldu. Bu başarıya olan inancımızla, 2026 yılında 70 milyon ABD doları yatırım yapmayı planlıyoruz. Yapılan yatırımlarla madenciliğin Grubumuzun karlılığına yüksek etkisini sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. Dijital finanstaki güçlü ivmemizi ise tamamen dijital ve yapay zeka temelli altyapısıyla ayrışan Hepiyi Sigorta temsil etti. Hepiyi Sigorta, brüt yazılan primlerini yüzde 56 artırırken, yönetilen portföy büyüklüğünü 764 milyon ABD dolarına taşıdı. Kasko pazar payını 110 baz puan artıran Hepiyi Sigorta, 2025’te Türkiye’nin en büyük altıncı zorunlu trafik ve dokuzuncu kasko sigortası şirketi konumuna yükseldi. Yenilenebilir enerjide de hedefleri aşan bir performans sergiledik. Galata Wind, 50 MW’lık kapasite artış hedefine kıyasla portföyüne 57 MW kurulu güç ekledi ve Almanya ile İtalya’daki yatırımlarımızın ‘inşaata hazır’ aşamaya gelmesiyle global büyüme hedeflerimizde önemli bir eşiği geçti.”

“2026’DA ODAĞIMIZ FİNANSAL PERFORMANSTAKİ İYİLEŞMEYİ İVMELENDİREREK GELECEK YILLARA TAŞIMAK”

Başarılı geçen 2025’in ardından gelecek vizyonunu da paylaşan Göğüş, “Güçlenen bilançomuz, artan operasyonel disiplinimiz ve daha öngörülebilir kazanç profilimizle, odağımızı finansal performansın ivmelenerek sürdürülebilir şekilde artışına çeviriyor, yolculuğumuzun bir sonraki aşamasına artan bir güvenle giriyoruz. Bu güvenle, 2030 yılı Net Aktif Değer hedefimizi 4,0 milyar ABD dolarından 4,5 milyar ABD dolarına yükseltiyoruz. Paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratma yolculuğumuza kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

DOĞAN HOLDİNG HİSSELERİNDE YABANCI YATIRIMCI PAYI YÜKSELDİ

Doğan Holding’in 2025 performansı, Borsa İstanbul’daki yatırımcı profiline ve endeks getirisine de yansıdı. 2025 yılında toplam yüzde 19 getiri sağlayarak BIST-100 Endeksi’ne kıyasla 4 puanlık bir endeks üstü getiri kaydeden Doğan Holding’in fiili dolaşımdaki yabancı yatırımcı payı da Aralık 2025 itibarıyla yıllık bazda 6,1 puan artışla yüzde 18’den yüzde 24’e yükseldi. BIST-100 endeksindeki yabancı yatırımcı payının azaldığı bir ortamda Doğan Holding’e duyulan güvenin bir göstergesi olduğu vurgulanan bu artışın; stratejilerin hayata geçirilmesindeki güçlü disiplinin yanı sıra kamuyu aydınlatmadaki şeffaflık ve kurumsal yönetime verilen tavizsiz özene bağlı olduğu belirtildi.