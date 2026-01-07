Günde 20-30 dakika! Uzman isimden, yüzde 70-90 yoğun yaşanan D, C, A, E eksikliği uyarısı! Alınabilecek önlemleri anlattı!

B12 vitamini B12 eksikliğinin özellikle vejetaryenler, veganlar ve 50 yaş üstü bireylerde yaygın olduğunu belirten Özçelik, bu eksikliğin kansızlık, el ve ayaklarda uyuşma, hafıza sorunları, depresyon ve yürüme bozukluğuna yol açabileceğini söyledi. Hayvansal gıdaların temel B12 kaynağı olduğunu ve 50 yaş üstünde emilimin azaldığı için düzenli takviyenin gerekebileceğini vurguladı. Demir Demir eksikliğinin kadınlarda yüzde 30-40 oranında görüldüğünü belirten Özçelik, demir eksikliği anemisinin halsizlik, çarpıntı, saç dökülmesi ve bağışıklık zayıflığına neden olduğunu ifade etti. Demirin emiliminin artırılması için C vitaminiyle birlikte alınmasının yararlı olduğunu, çay ve kahvenin ise demir emilimini önemli ölçüde azalttığını hatırlattı. C, A, E ve Folik Asit! Sigara içenler ve yoğun stres altındaki kişilerde C vitamini eksikliğinin sık görüldüğünü, bunun diş eti kanaması ve yara iyileşmesinde gecikmeye yol açabildiğini belirtti. A vitamini eksikliğinin gece körlüğü ve sık enfeksiyonlara neden olabileceğini, folik asit eksikliğinin ise özellikle gebelikte ciddi riskler taşıdığını vurguladı. Öte yandan uzmanlar, E vitamini eksikliği, oksidatif stresin artmasına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve hücrelerde hasara yol açabilir. Özellikle prematüre bebeklerde ve sindirim sistemi rahatsızlıkları olan kişilerde E vitamini eksikliği daha yaygın görülür ve dikkatli bir beslenme veya takviye ile tedavi edilmelidir diyor. K vitamini! Uzun süre antibiyotik kullanan bireylerde K vitamini eksikliğinin görülebileceğini ve bunun kolay morarma ile kanama eğilimini artırabileceğini söyledi. K vitamini açısından yeşil yapraklı sebzelerin önemine dikkat çekerek, bağırsak florasının da K vitamini üretiminde rol oynadığını kaydetti. Çözüm ve öneriler! Uzm. Dr. İrem Özçelik, vitamin eksikliklerinin yaygın ve sağlık üzerinde ciddi etkileri olduğunu belirterek, düzenli sağlık kontrolleri ve laboratuvar tetkiklerinin önemini bir kez daha vurguladı. Vitamin takviyelerine başlamadan önce kan testi yaptırılmasını ve hekim veya diyetisyen kontrolünde hareket edilmesini önerdi.